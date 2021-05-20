اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف للمرة الثالثة مدينة غزة الصناعية ويدمر 13 مصنعا

الخميس، 20 مايو 2021 05:12 م
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف للمرة الثالثة مدينة غزة الصناعية ويدمر 13 مصنعا قصف- أرشفية
أ ش أ

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استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة على التوالي مدينة غزة الصناعية، بقذائف مباشرة أطلقتها، اليوم الخميس، على أربعة مصانع.
 
وأفاد بيان صدر عن مدينة غزة الصناعية إحدى استثمارات شركة "باديكو" -وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب معبر المنطار (كارني) شرق مدينة غزة والمحاذي لمدينة غزه الصناعية، أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر نحو المصانع، ما أدى إلى تدمير أربعة مصانع حتى الآن، ما يرفع عدد المصانع المدمرة في المدينة الصناعية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني منذ العاشر من مايو الجاري، إلى 13 مصنعا.
 
وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستهدف حاليا القطاع الاقتصادي في غزة، من خلال تدمير البنية التحتية لهذا القطاع، باستهداف مباشر للمصانع، عدا عن تدمير جزء من مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والبنية التحتية المرافقة له والذي تم افتتاحه قبل نحو شهرين لتوفير الكهرباء لكل المصانع في المدينة.
 
ولفت البيان إلى أن الماكينة العسكرية الإسرائيلية معنية وبكل قوة بتدمير اقتصاد غزة، ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى أضعاف الأرقام السابقة، ومحاولة منهم أيضا إلى إجبار أهل غزة في التنازل عن حقوقهم المشروعة في الحرية والعيش بكرامة.

الاحتلال الإسرائيلي

غزة

اسرائيل

اعمار غزة

فلسطين

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