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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية لـ259 شهيدا و8011 مصابا

الخميس، 20 مايو 2021 04:02 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية لـ259 شهيدا و8011 مصابا ضحايا غزة - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وصل إلى 259 شهيدًا خلال الفترة الممتدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 259 شهيدًا بينهم 69 طفلا و40 سيدة إضافة إلى 8011 إصابات بجروح مختلفة.

واليوم هو اليوم الحادي عشر على التوالي، التى تواصل فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان من الجو والبحر والبر على كل مدن ومخيمات القطاع، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع وكل مقومات الحياة في غزة.

 

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