اجتماع طارئ لمحافظ أسوان مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.. اقرأ التفاصيل

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدعوة لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان لاجتماع طارئ لمناقشة أسباب التراجع في الأداء لفريق كرة القدم بمنافسات الدورى الممتاز ووضع الحلول العاجلة لها والتي من أبرزها تقديم دعم مادى من المحافظة، مع عدم إذاعة مباريات النادى القادمة بداية من مباراة أسوان مع غزل المحلة يوم الثلاثاء لحين سداد الشركة الراعية لمستحقات النادى المالية التي تصل إلى 4.5 مليون جنيه وذلك لمواجهة ضعف الإمكانيات المادية والوفاء بالعديد من المتطلبات المالية.

وأثناء الاجتماع أجرى اللواء أشرف عطية العديد من الاتصالات التليفونية لخفض وجدولة الديون المتراكمة على النادى ومنها تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للإعفاء من تحمل تكاليف إيجار استاد أسوان لأداء مباريات وتدريبات الفريق عليها، علاوة على قيام الجهات والفنادق السياحية والمستشفى الجامعى بتقديم مساهماتها من أجل مساندة مسيرة النادى في دورى الأضواء، مطالباً بالإسراع في تنفيذ المشروع الاستثماري لاستغلال السور القبلى لمبنى النادى من أجل توفير موارد مالية ثابتة تساهم في تحقيق الاستقرار المطلوب لمسيرة النادى ولدوره الإجتماعى والترفيهى والرياضى بشكل عام، على أن يراعى تنفيذ المشروع بما يتواكب مع الطابع المعمارى الأسوانى، وشدد أشرف عطية على ضرورة التركيز من اللاعبين والجهاز الفني في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج الإيجابية حتى يتبوأ الفريق مركز متقدم في ترتيب جدول الدورى الممتاز بما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الاستمرار في مسيرة دورى الأضواء بالشكل الذى يتناسب مع أشهر الأندية الجماهيرية بالصعيد ، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيعمل بكل إخلاص وتفاني هو والجهاز الفنى الجديد ولاعبى الفريق خلال المباريات القادمة لتحقيق طموحات جماهير زهرة الجنوب .