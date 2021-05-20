اليوم السابع
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اتحاد العمال يشارك فى الجلسة الافتتاحية للدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى

الخميس، 20 مايو 2021 01:57 م
اتحاد العمال يشارك فى الجلسة الافتتاحية للدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى اتحاد العمال خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى
كتبت آية دعبس

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شارك وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى أعمال الجلسة الافتراضية لافتتاح أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس ضمن وفود ثلاثية تمثل الحكومات واتحادات العمال والصناعات بدول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة.
 
وبدأت الجلسة الافتتاحية ظهر اليوم الخميس بعرض تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاى رايدر وآخر لرئيس مجلس إدارة المنظمة يتضمنان التقارير والبيانات التمهيدية لرؤساء مجموعات العمل والعمال حول العالم إضافة إلى مناقشة مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر التى أعدتها المنظمة حول تفشى فيروس كورونا اضافة الى برامج أنشطة المنظمة وموازنتها للفترة 2020 حتى 2023 وكذا النظر فى التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل أثناء تفشى الوباء، بالإضافة إلى خطتها بشأن الحماية الاجتماعية للعمال وأصحاب الأعمال بدول العالم.
 
أشارت المنظمة إلى أن المؤتمر سينعقد على فترتين خلال هذا العام يبدأ الأول من 3 إلى 19 يونيو القادم والثانية سوف تنعقد خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.
 
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اتحاد العمال

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جبالى المراغى

الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى

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