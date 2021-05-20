اليوم السابع
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إنشاء المجمع الخدمى بقرية دلجا بديرمواس بمبادرة حياة كريمة فى المنيا

الخميس، 20 مايو 2021 04:24 م
إنشاء المجمع الخدمى بقرية دلجا بديرمواس بمبادرة حياة كريمة فى المنيا المجمع الخدمى
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن بدء أعمال إنشاء المجمع الخدمى الخاص بقرية دلجا بمركز ديرمواس، ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث سيخدم المجمع  96838 مواطنا بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين جنيه.

أكد المحافظ أن المجمع سيضم جميع الخدمات، وتشمل السجل المدنى والشهر العقارى ومكتب التموين ومكتب البريد والمركز التكنولوجى والوحدة المحلية، وذلك بهدف التيسير على المواطن فى الوصول لجميع الخدمات وعدم تحمل مشقة الانتقال خارج القرية.

شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً الى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

 

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إنشاء المجمع الخدمى بقرية دلجا بديرمواس بمبادرة حياة كريمة فى المنيا
 

محافظ المنيا

المجمع الخدمى

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ديرمواس

مبادرة حياة كريمة

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