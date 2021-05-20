إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعاف الأولية والفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى والذى وجه بسرعة تقديم كافة الخدمات للمصابين.