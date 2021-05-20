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أمين عام الأمم المتحدة: نتواصل مع مصر لوقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين

الخميس، 20 مايو 2021 04:40 م
أمين عام الأمم المتحدة: نتواصل مع مصر لوقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين أنطونيو غوتيريش
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تتواصل مع مصر ودول المنطقة لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وأوضح خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القتال شرد الآلاف من الفلسطينيين وتسبب فى مقتل أكثر من 60 طفلا، لذلك "نجدد دعوتنا لإسرائيل وغزة لوقف الحرب فورا، فما يحدث للأطفال فى غزة بمثابة "جحيم على الأرض".

 

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: "ندعو طرفي الحرب في غزة وإسرائيل لوقف استهداف المنشآت المدنية وانتهاك القانون الدولي".

 

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وصل إلى 259 شهيدًا خلال الفترة الممتدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم.


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