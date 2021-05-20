أعمال ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبى.. فيديو

كتب محمد أسعد

تفقد صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم جامع محمد علي وبرج الساعة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بهما.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نيفين نزار معاون الوزير لشئون المتاحف. وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بصحن المسجد وبرج الساعة وبيت الصلاة.

وخلال الجولة أكد وزير السياحة والآثار، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة مسبقا للانتهاء من أعمال الترميم والصيانة اللازمة ما يأتي في إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.