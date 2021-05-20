اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: تطبيق قرار فتح الشواطئ والحدائق السبت المقبل

الخميس، 20 مايو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: تطبيق قرار فتح الشواطئ والحدائق السبت المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة: تسلمنا 5 ملايين و253 ألفا و600 جرعة لقاح كورونا حتى الآن

وزيرة الصحة: وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى خلال أيام

الصحة: بدء تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات ضد كورونا

التعليم:14 طالبا فى لجان الامتحان للإعدادى والثانوى تطبيقا للإجراءات الاحترازية

الصحة : 73.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الصحة: المخزون الاستراتيجى للدم بالمركز الرئيسى لخدمات نقل الدم 2132 كيس دم

الكهرباء: تركيب حوالى 10.5 مليون عداد مسبق الدفع

وزيرة الهجرة: مدير برنامج الغذاء العالمى بالقاهرة نموذج مشرف فى التعاون والعمل المشترك

وزير الرى يستعرض الأعمال الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر

 


اخبار 24 ساعة

الحكومة

الصحة

كورونا

التعليم

التموين

التضامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة