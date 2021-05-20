أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: تطبيق قرار فتح الشواطئ والحدائق السبت المقبل

الصحة: تسلمنا 5 ملايين و253 ألفا و600 جرعة لقاح كورونا حتى الآن
وزيرة الصحة: وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى خلال أيام
الصحة: بدء تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات ضد كورونا
التعليم:14 طالبا فى لجان الامتحان للإعدادى والثانوى تطبيقا للإجراءات الاحترازية
الصحة : 73.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
الصحة: المخزون الاستراتيجى للدم بالمركز الرئيسى لخدمات نقل الدم 2132 كيس دم
الكهرباء: تركيب حوالى 10.5 مليون عداد مسبق الدفع
وزيرة الهجرة: مدير برنامج الغذاء العالمى بالقاهرة نموذج مشرف فى التعاون والعمل المشترك
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نائب وزير الزراعة يبحث مع مديرى الطب البيطرى الوضع الحالى للتحسين الوراثى للماشية
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