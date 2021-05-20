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أحمد الصاوى.. حكاية كفيف يتولى مديرا للمركز التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 20 مايو 2021 03:47 م
أحمد الصاوى.. حكاية كفيف يتولى مديرا للمركز التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ.. فيديو أحمد الصاوى
كفر الشيخ محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع أحمد الصاوي الكفيف الذى تولى رئاسة المركز التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ ويتميز فى علوم الحاسب الآلى والتكنولوجيا.

قال أحمد الصاوي، مدير المركز التكنولوجي بجامعة كفر الشيخ، إنه فقد البصر منذ 10 سنوات وذلك عقب إصابة في مباراة لكرة القدم أدت إلى فقدانه للبصر، لافتًا أن من المواهب التي يتميز فيها هي علوم الحاسب والتي تساعد الكفيف في حياته.

وأوضح أحمد الصاوي، إن هدفه الرئيسي تطوير المركز الذي كان موجودًا دون تطوير لقديم خدمات للطلاب ووضع خطة للعمل من خلالها لتنفيذها، مشيرًا أنه يتعامل مع الكمبيوتر من خلال البرامج الناطقة التي تبرمج علي الأجهزة والعمل من خلال البرامج.

ولفت أحمد الصاوي، أنه يقدم للطلاب المكفوفين الكتب بطريقة برايل والتدريب علي استخدام الجهاز الآلي بمشتملاته وكورسات في اللغة وإدارة الأعمال والمركز مكمل للأقسام الدراسية ويؤهل الطالب لاحتياجات سوق العمل عن طريق الخدمات التي يقدمها المركز.

وأضاف أحمد الصاوي، أن المركز يؤهل الطالب المبصر الذي سيكون أخصائي في المؤسسات الخاصة لتعليم الكفيف وتعليمه طريقة التقدم التكنولوجي الذي حدث في الوقت الحالي، فقام المركز بعقد دورات للطلاب المبصرين للتعلم كيفية التعامل مع كفيف البصر وكذلك أساسيات التواصل مع المكفوفين، وكذلك عقد ورش عمل للطلاب المكفوفين في الأعمال اليدوية.

 


المركز التكنولوجي

مدير المركز

جامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

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