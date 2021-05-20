أبو الغيط يشيد بدعم مصر للشعب الفلسطيني وجهودها لوقف عدوان إسرائيل

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أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدعم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وجهودها المتواصلة لوقف العدوان الاسرائيلي.



جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" التي وجهها اليوم الخميس، أمام الاجتماع الطارئ لاتحاد المحامين العرب من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها نيابة عنه الوزير مفوض حيدر الجبوري مدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية .



وأكد "أبو الغيط " أن مصر قلب الأمة العربية النابض، لا تتأخر عن نصرة أشقائها في محنتهم ومعاناتهم، إذ سارعت بتوجهات كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نجدة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير كافة سبل الدعم السياسي والإنساني والإغاثي، حيث جهدت مصر منذ الوهلة الأولى لبداية العدوان عبر تحرك دبلوماسي دؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي وبذل كافة الجهود المستمرة حتى الآن في التواصل إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وكافة الأراضي المحتلة.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي كلف أيضا بسرعة توجه القافلات الطبية والإغاثية وفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتأهيل المستشفيات لتوفير كافة سبل الرعاية، بالإضافة إلى اللفتة الكريمة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة المدمرة.