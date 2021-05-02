7 أطعمة تسبب تساقط الشعر.. منها بياض البيض النيء والأسماك والدهون

كتبت مروة هريدى

العناية بالشعر أمر فى غاية الأهمية، حيث أن تساقط الشعر أمر مزعج للغاية وفي بعض الأحيان حتى أغلى منتجات العناية بالشعر لا تفيد فى علاجه، لذلك يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائى صحى ومفيد للعناية بصحة الشعر والذى يعتبر مؤشرًا على تغذية الجسم بشكل جيد، حيث يمكن أن تتسبب اختيارات الطعام الذى تتناوله إما بإتلاف أو إحداث المعجزات لشعرك، وتساهم بعض الأطعمة في مشكلة تساقط الشعر وضعفه، لذلك هناك أطعمة يجب تجنبها من أجل الحفاظ على صحة الشعر، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. 7 أطعمة تجنبها للحفاظ على صحة الشعر ومنعه من التساقط:

1- السكر

السكر كما هو ضار للصحة العامة ضار أيضًا لصحة الشعر، حيث أظهرت الدراسات أن مقاومة الأنسولين التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر أو حتى تؤدي إلى الصلع لدى كل من الرجال والنساء، والعامل الأول وراء مقاومة الأنسولين هو اتباع نظام غذائي غني بالسكر والنشويات والكربوهيدرات المكررة.

2- الأطعمة التى تتسبب فى ارتفاع الأنسولين

مثل الدقيق المكرر والخبز والسكر كلها أطعمة ذات مؤشر سكرى مرتفع، يمكن أن تسبب هذه الأطعمة اختلالات هرمونية وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الأنسولين والأندروجينات التي ترتبط ببصيلات الشعر ما يترتب عليه تساقطه.

3- الكحول

يتكون الشعر بشكل رئيسي من بروتين يسمى الكيراتين، وهو المسئول عن بنية الشعر، وللكحول تأثير سلبي على إنتاج هذا البروتين ويمكن أن يؤدي إلى إضعاف الشعر وظهوره باهت بدون أي لمعان، أيضًا يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول بكثرة إلى حدوث اختلال في التوازن الغذائي.

4- الصودا الدايت

تحتوي المشروبات الغازية الدايت على مادة تحلية صناعية تسمى الأسبارتام والتي وجد الباحثون أنها يمكن أن تلحق الضرر ببصيلات الشعر، إذا كنت تعاني من تساقط الشعر مؤخرًا فمن الأفضل أن تتجنب المشروبات الغازية الدايت.

5- الوجبات السريعة محملة بالدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة

لا تسبب هذه الأطعمة السمنة فقط بل تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد تسبب تساقط الشعر أيضًا، حيث يمكن للأطعمة الدهنية أن تجعل فروة رأسك دهنية وقد تؤدي إلى انسداد المسام وتصغير بصيلات الشعر.

6- بياض البيض النيء

البيض مفيد للشعر ولكن لا يجب تناوله نيئًا، يمكن أن يسبب بياض البيض النيء فى نقص البيوتين وهو الفيتامين الذي يساعد في إنتاج الكيراتين، حيث أن مادة الأفيدين الموجودة في بياض البيض النيء تتحد مع البيوتين وتعيق امتصاصه في الأمعاء بما يضر بصحة الشعر.

7- الأسماك

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الزئبق إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ، المصدر الأكثر شيوعًا للتعرض للزئبق هى الأسماك حيث زاد تركيز ميثيل الزئبق في الأسماك خلال العقود القليلة الماضية بسبب تغير المناخ والصيد الجائر، مثل الماكريل وسمك القرش وبعض أنواع التونة غنية بالزئبق.