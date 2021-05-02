3 أسباب وراء التهاب الجلد عند الأطفال أبرزها الإسهال وتناول المضادات الحيوية

كتبت سماح لبيب

التهاب الجلد بسبب ارتداء الحفاضات لدى الأطفال هو نوع من أنواع الالتهابات التى تنتشر فى منطقة الحفاضة ويؤدى البول أو البراز إلى تهيج الجلد، ويمكن أن يُصاب أى طفل بالتهاب الجلد ولكن تزيد مضاعفاته فى بعض الحالات التى تكون خطيرة على جلد الطفل ومن أبرزها أسباب الإصابة وفقا لما ذكره موقع health line :

1 لا تقوم الأم بتغيير حفاضات الطفل بشكل كافٍ.

2 يعانى الطفل من الإسهال أو حركات الأمعاء المتكررة.

3 الطفل يأخذ أدوية المضادات الحيوية، أو أن الأم تتناول مضادات حيوية وترضع طفلها .

وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى لالتهاب الجلد ما يلي:

1 الكانديدا وهى عدوى فطرية فى منطقة الحفاضات ، قد تحدث عدوى المبيضات إذا لم يتم علاج التهاب الجلد التماسي في غضون أيام قليلة.

2 الزهم وهو حالة جلدية شائعة طويلة الأمد سبب الزهم غير معروف، وعادة ما تؤثر على منطقة الحفاض وأجزاء أخرى من الجسم.

متى يجب اللجوء للطبيب سريعًا؟

1 الأعراض التى لا تتحسن فى 2 إلى 3 أيام.

2 الأعراض التى تزداد سوءًا.

3 ظهور بثور أو قروح مليئة بالصديد.

ويشمل العلاج فترات خالية من الحفاضات واستخدام كريم ومرهم موضعى، ومن المهم الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة، وتغيير الحفاضات كثيرًا، وتجنب المهيجات مثل الصابون أو المناديل المعطرة .