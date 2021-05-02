يا كحك العيد يا بسكويت.. فرحة الأهالى لعمل كحك العيد بالقليوبية.. فيديو لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "اليو السابع" بثا مباشر مع أحد الأسر بقرى مركز كفر شكر بمحافظ القليوبية، عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعى، خلال عمل "كحك وبسكويت" عيد الفطر المبارك، وسط فرحتهم الكبيرة وفرحة الصغار بقرب حلول عيد الفطر المبارك ونشر البهجة عليهم.

"يا كحك العيد.. يا بسكويت.. يا شرباتات.. فى كوبايات.. ومحدش حلو إلا إحنا".. كلمات شهيرة لأقدم أغانى الفلكلور المصرى لعيد الفطر، والتى عليها بدأ الأهالى فى إعداد الكحك الخاص بعيد الفطر بالمنازل بالقرى، وسط فرحة الصغار بدلا من شراءه جاهز من المحال والمخابز التى تخصص نشاطها فى الشهر الكريم لعمل "كحك وبسكويت" العيد.

وأكد الأهالى، أنهم يفضلون صناعة الكحك بمنازلهم عن شراءه جاهزا من المحلات لأسباب عدة، من بينها إدخال البهجة والسرور على أهل المنزل، والشعور بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وخاصة مع مشاركة الأطفال بالمنزل خلال وقت عمل الكحك، إلى جانب أن الكحك المصنوع بالمنزل يمكن التحكم بالمقادير المطلوبة وسعر المكونات الخاصة بالـ 5 كيلو من المصنوع بالمنزل أقل بكثير من تكلفة كيلو واحد من العروض بالمحلات.

وأشار الأهالى، إلى أنه يمكن صناعة جميع أنواع الكحك والبسكويت بالمنزل سواء السادة منه أو المحشو بالكريمة أو الملبن والمكسرات، حيث يتم شراء الدقيق وباقى المكونات من المحال وإعداد العجين الخاص به، وتبدأ الأسرة فى التجمع حول "الطبلية" والماكينة لبدء التقطيع وعملية السواء على الفور، وتشعر بطعمه اللذيذ من الرائحة الفواحة التى تنتشر منه.



البسكويت بعد التسوية



بسكوت العيد



بسكويت العيد بعد التسوية



بسكويت العيد



بعد التسوية



تنظيف الأطباق قبل تقطيع البسكويت



خلال التقطيع قبل التسوية



دهان الأطباق بالزيت



قبل التسوية