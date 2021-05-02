اليوم السابع
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وكيل رى كفر الشيخ: تنفيذ تبطين وتأهيل 60 كيلو ترع وجارى استكمال 405 كيلومترات

الأحد، 02 مايو 2021 08:00 ص
وكيل رى كفر الشيخ: تنفيذ تبطين وتأهيل 60 كيلو ترع وجارى استكمال 405 كيلومترات المهندس أشرف المحمدى وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، إنه تم تبطين 60 كيلو من ترع المحافظة بكل مراكز المحافظة، وجارى استكمال العمل لتبطين 405 كيلومترات بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، من المرحلة الأولى ، منهم 205 كيلو تم طرحهم ، وجاري طرح 200 كيلو ترع.

وأضاف المحمدي، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تأهيل وتبطين ألف كيلو خلال 4 سنوات على عدد من المراحل، والمرحلة الأولى تتضمن تبطين وتأهل الترع 205 كيلو ونسبة التنفيذ وصلت 28%، وتم طرح 200 كيلو، تنفيذاً للمشروع القومي لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجاري استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى ، وجاري البدء في ترعة بمركز كفر الشيخ.

وأكد المهندس أشرف المحمدي ، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، أنه جاري العمل في تبطين ترعة عليوه ، وترعة الجبل ، وترعة البجاجير ، بمركز سيدي سالم ،وترعة زوبع ، وترعة راغب بمركز الحامول ،وترعة المربط ، وترعة الحلافي  بمركز الرياض ، وترعة المحيط ، وترعة مارس الجمال وقرية زهران ، والبشير ، و كفر المرابعين وترعة المفروزة بمركز كفر الشيخ  ،وترعة الكون  الحجنة بمركز بيلا ، وتم الانتهاء من ترع المربط بسيدي غازي ، والسنط ، وترعة الحلافي ،وجانبية الزاوية اليسرى ،وجانبية الزاوية اليمنى ،والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدي سالم وسعيد يوسف بمطوبس ،وجاري  الاستعدادات للبدء في أعمال تبطين  ترعة الشاكرية  التابعة لمركز كفر الشيخ ، مشيداً بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين  والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.


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