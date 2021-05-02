وسائل إعلام عراقية: ضبط شخص أضرم النار بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

كتب أحمد جمعة

أعلن مدير صحة الكرخ فى العراق، جاسب الحجامى، اليوم الأحد، ضبط شخص أضرم النار فى مأخذ الأوكسجين المركزى بمستشفى دار السلام المخصص لمعالجة كورونا، بعد أسبوع من فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب الذى أوقع عشرات الشهداء والمصابين.



وقال الحجامي في بيان له، إنه تم قبل قليل القبض شخص أضرم النار في مأخذ الاوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام- قاعة الشهيدة الصيدلانية سهير شاكر، المخصص لمعالجة مرضى كورونا.



وأشار إلى إخماد اللهب مباشرة من قبل المنتسبين وتسليم الجاني للاستخبارات العراقية، داعياً كافة المنتسبين "لاتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين طوال الوقت".

واندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد في 24 أبريل الماضى، والذي يعالج مرضى كورونا ما تسبب بمصرع 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.



وبعد ساعات من الحادث، قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق، كما وجه بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.



وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى"، مبينةً أن "أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم".

