اليوم السابع
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هل تعالج المضادات الحيوية الفيروسات؟.. الصحة تجيب

الأحد، 02 مايو 2021 03:00 ص
هل تعالج المضادات الحيوية الفيروسات؟.. الصحة تجيب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وانما تعالج البكتيريا وقأضافت في منشور دورى اليوم أن سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط في تناولها خلال جائحة كورونا قد يؤدى إلي تفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

ويتم إعطاء المصادات الحيوية لمعالجة الالتهابات البكتيرية التى تسبب الألم وعدم الراحة للإنسان، وفى حين أن الأشخاص البالغين يحصلون على جرعات المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات، يتم إعطاء المضادات الحيوية للأطفال أيضًا للمساعدة فى أى مشكلة صحية لديهم، وقد أثبتت الدراسات أضرار المضادات الحيوية على الأطفال

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

المضادات الحيوية

سوء استخدام المضادات الحيوية

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