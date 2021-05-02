ننشر أسماء القياديين الـ10 في "بيت المقدس" بعد عرض جرائمهم بـ"الاختيار"

كتب إيهاب المهندس

عرض مسلسل "الاختيار2"، العديد من الجرائم التي نفذها تنظيم بيت المقدس الإرهابى، في اتهامهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، ولعل أبرزها استشهاد المقدم محمد مبروك، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن خلال أوراق حيثيات القضية التي أصدرتها الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد عقب صدور الحكم القاضي بالإعدام لـ 37 متهما والمؤبد والمشدد لباقى المتهمين في القضية رقم 21947لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، ويوجد 10 متهمين وجه لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية بقضية أنصار بيت المقدس وهم :

1 ـ توفيق محمد فريج زيادة

2 ــ محمد علي عفيفي بدوي ناصف

3 ـ محمد بكري محمد هارون

4 ـ محمد أحمد نصر محمد

5 ـ هاني مصطفى أمين عامر محمود

6 ـ وائل محمد عبد السلام

7 ـ ـسلمي سلامة سليم سليمان عامر

8 ـ محمد خليل عبد الغني

9 ـ هشام على عشماوي

10 ـ عماد الدين أحمد محمود

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.