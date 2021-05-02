نقابة الشرطة الألمانية: تظاهرات عيد العمال لم تكن سلمية وأصيب أكثر من 50 شرطيا

كتبت: هناء أبو العز

أصيب أكثر من خمسين شرطياً وتم القبض على العشرات في اشتباكات عنيفة خلال مظاهرات عيد العمال ببرلين، حسبما ذكرت الشرطة الألمانية التي اتهمت متظاهرين بـ"استغلال الحق الأساسي في التجمع لتنفيذ جرائم خطيرة.

وفى بيان لها اليوم، أشارت نقابة الشرطة الألمانية إلى أن أكثر من 50 شرطياً أصيبوا خلال الاشتباكات التي وقعت في مظاهرات عيد العمال في العاصمة برلين أمس السبت، وقد اتسم بعض هذه الاشتباكات بالعنف.

وذكرت النقابة اليوم الأحد فى البيان الذى نشرته دويتش فيله، أن هذه الإصابات لا تتعلق فقط بالإصابات الطفيفة بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أنه تم نقل ثلاثة ظباط إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور في العظام.

وقال نائب رئيس النقابة في برلين، شتيفان كيلم: بطبيعة الحال ليس لدينا أرقام نهائية بعد، لكن الأمر الذي صار واضحاً بالنظر للأرقام التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي أشارت إلى إصابة أكثر من 50 زميلاً وزميلة، والقبض على أكثر من 250 شخصاً ، هو أننا صرنا أكثر ابتعاداً مرة أخرى عن يوم سلمي في عيد العمال.

يشار إلى أن المظاهرات في برلين كانت سلمية على نطاق واسع أمس وذلك قبل وقوع اشتباكات عنيفة في المساء، وكانت الشرطة قدرت عدد المشاركين في المظاهرة المعروفة باسم "المظاهرة الثورية بما يتراوح بين 8000 إلى 10 آلاف شخص.

وقال كيلم: شهدنا رشقاً متنوعاً بالحجارة وبالزجاجات وإشعال حواجز، وهذه إشارات واضحة على أن الأمر لا يتعلق بتعبير سياسي عن الرأي وعلى إساءة استغلال الحق الأساسي في حرية التجمع لشرعنة جرائم خطيرة".

ووفقاً للنقابة، فقد وقعت مخالفات لقانون الحماية من العدوى وخرق خطير للسلم العام وتعديات بدنية وإصابات بدنية خطيرة.