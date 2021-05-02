نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية وتوافر المستلزمات الطبية بمستشفى بنى مزار

ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى أعلنت عنها الدولة المصرية، والتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى حال الشكوى من أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تفقد نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوزيد، مستشفى بنى مزار المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ، حيث تفقد نائب المحافظ، شبكات الأكسجين، وقسم العزل، واطمأن على المرضى المتواجدين بالمستشفى واستمع إليهم وحرص على طمأنتهم وأن الجميع يقف بجانبهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وأطمأن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة .