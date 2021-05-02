نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية وتوافر المستلزمات الطبية بمستشفى بنى مزار

ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى أعلنت عنها الدولة المصرية، والتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى حال الشكوى من أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تفقد نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوزيد، مستشفى بنى مزار المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ، حيث تفقد نائب المحافظ، شبكات الأكسجين، وقسم العزل، واطمأن على المرضى المتواجدين بالمستشفى واستمع إليهم وحرص على طمأنتهم وأن الجميع يقف بجانبهم حتى يتماثلوا للشفاء.
وأطمأن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة .
كما تابع نائب المحافظ الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار الجديد، وأطمأن على سير العمل دون وجود عوائق .
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (1)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (2)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (3)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (4)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (5)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (6)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (7)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (8)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (9)
نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الصحية بمستشفى بنى مزار (10)
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