"ميريت" أول مركب شراعى يمر من هويس إسنا الملاحى بعد إعادة افتتاحه.. صور

قالت الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، بوزارة الموارد المائية والرى، إن المركب الشراعية "ميريت" المتجهة من "الأقصر إلى أسوان"، هو أول المراكب الشراعية التى مرت من هويس إسنا الملاحى بعد فترة إغلاق استمرت قرابة خمسة أشهر، تمت من خلالها أعمال تدعيم وتحديث وصيانات جسيمة لمكونات هويس قناطر إسنا الجديدة الشرقى .

وأضافت الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى فى بيان اليوم، أن هذه العملية واحدة من أهم وأكبر مشروعات الخطة الاستثمارية التى تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والرى للحفاظ على منشآتها المائية المقامة على امتداد نهر النيل.

وأوضحت الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، أنه تم تنفيذ بنود العملية المقررة أثناء فترة الإغلاق وتم انهاء كافة تجارب الملء والتفريغ حيث أسفرت أعمال التحديث المقررة عن تقليل دورة الملء والتفريغ إلى 15 دقيقة .

يشار إلى أن الهويس الملاحى الشرقى موضوع العملية تم إنشاؤه مع إنشاء قناطر إسنا الجديدة عام 1994 بأبعاد تصميمية (الطول " 160 متر" - العرض " 17 متر " - غاطس " 3 متر") ويسمح بمرور وحدتين كبيرتين ملاحيتين فى اتجاه واحد وفى آن واحد أيضا ونظرا لأنه الهويس الأوحد للقناطر فقد كان يتم إغلاقه مرتين سنويا لإجراء أعمال الصيانة فى شهرى يونيو وديسمبر اللذين كانت تتوقف خلالهما أعمال الملاحة واستمر هذا الأمر قرابة 14 عاما حتى تم إنشاء وافتتاح هويس إسنا الإضافى فى 15 أكتوبر عام 2008 ليصبح هناك هويسان ملاحيان جاهزان باستمرار لاستقبال المرور الملاحى .

أشارت إلى أنه مع مرور 27 عاما على إنشاء الهويس الأقدم منهما وهو " الهويس الملاحى الشرقى " وحفاظا على ضمان وتحسين كفاءة تشغيله وفى ضوء ما تنتهجه وزارة الرى من سياسة حكيمة فى الحفاظ على منشآتها المائية وبعد دراسة مستفيضة لأفضل الحلول للحفاظ على كفاءة هذا المنشأ تم طرح عملية تدعيم وتحديث الهويس المشار إليه وتم إعادة فتحه اليوم ليعود من جديد لمرافقة هويسه الأحدث فى تحمل أعباء المرور الملاحى فى إتجاهى " الأقصر - أسوان " والعكس .

الجدير بالذكر أن فترة تنفيذ الأعمال أثناء الإغلاق قد تطلبت بذل مجهودات كبيرة من أطقم الإشراف بالإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة وعمل متواصل لسرعة فتح الهويس كما تطلبت مرور دائم ومتابعة دقيقة ودعم لوجستى متواصل .