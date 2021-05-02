"مياه الشرقية" تستجيب لشكوى من كسر بخط الصرف الصحى فى قرية الحصر

أحمد جمال الدين- الشرقية إيمان مهنى

أرسل القارئ شكرى حسانين شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من كسر بخط الصرف الصحى فى قرية الحصر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى، والتى تسببت فى ظهور تصدعات بالمنازل بعد تسربها أسفل الأساسات.

وأوضح القارئ فى شكواه أنه تم الاتصال بشركة الصرف الصحى، وتم بالفعل إرسال سيارات لشفط المياه ولكن لم يتم إصلاح الكسر.

من جانبها، أفادت شركة الصرف الصحي بالشرقية لـ"اليوم السابع"، أن الشكوى تخص الهيئة القومية (الجهاز التنفيذي) وتم إخطارها، وحاليا جاري الإصلاح بمعرفة المقاولين العرب كما قامت الشركة بمساندة الهيئة بإرسال بداله ديزل والسيارة النافوري أكثر من 3 مرات لسرعة إصلاح العطل.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".