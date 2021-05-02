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مكفوفون بشمال سيناء يدشنون مبادرة لإفطار الصائمين بالعريش

الأحد، 02 مايو 2021 07:59 م
مكفوفون بشمال سيناء يدشنون مبادرة لإفطار الصائمين بالعريش توزيع الوجبات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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دشن مجموعة من المكفوفين بمدينة العريش بشمال سيناء، مبادرة خيرية لتوفير وجبات إفطار للصائمين من الأسر الأكثر احتياجا.
 
وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، ومنسق فريق أصحاب البصيرة، الذى يضم مجموعة من فاقدى البصر المهتمين بخدمة المجتمع، إنه تم اطلاق مبادرة سفره هنية بمناسبة شهر رمضان الكريم، بقيادة فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر وبالتعاون مع طلاب جامعة العريش والمتطوعين وقيادات المجتمع المدني.
 
أضاف أن المبادرة تستهدف الأسر الأكثر احتياجا بإحياء مدينة العريش وبئر العبد، وتم اليوم توزيع وجبات الإفطار في 7 أحياء ( الريسة - ابوصقل - عاطف السادت - البلد - السمران - الصفا - المساعيد ) بعدد 305 وجبات.
 
وأشار إلى أنه تم  توصيل الوجبات لمنازل الأسر نظرا لظروف جائحة كورونا والتزاما بالإجراءات الاحترازية،  واستطرد أن المبادرة تستهدف دعم جهود الدولة في تحقيق حياة كريمة لمواطني محافظة شمال سيناء، والمساهمة في التماسك الاجتماعي واستثمار الطاقات الشبابية في الأعمال التطوعية.
 
مكفوفين يوزعون وجبات افطار فى شمال سيناء (1)
مكفوفين يوزعون وجبات  

مكفوفين يوزعون وجبات افطار فى شمال سيناء (2)
 توزيع وجبات إفطار فى شمال سيناء 

مكفوفين يوزعون وجبات افطار فى شمال سيناء (3)
مكفوفين يوزعون وجبات بشمال سيناء 

مكفوفين يوزعون وجبات افطار فى شمال سيناء (4)
جانب من توزيع الوجبات 

مكفوفين يوزعون وجبات افطار فى شمال سيناء (5)
   توزيع وجبات إفطار فى شمال سيناء 
 

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