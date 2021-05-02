وذكر بيان للخلية - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية ضد ثلاثة من عناصر داعش الإرهابية، بعد متابعة من قبل القوة التكتكية التابعة لخلية الصقور فى نينوى"، مضيفا أن "العملية أسفرت عن قتل ثلاثة من الدواعش بعد محاصرتهم فى نفق تم تدميره من قبل طيران التحالف الدولى".

كما أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية نفذت عمليتين أمنيتين، فى إطار ملاحقة التنظيمات الإرهابية ومنعها من المساس بأمن المواطنين فى محافظة الأنبار.