اليوم السابع
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"مصر للطيران" تسير 49 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3118 راكبا

الأحد، 02 مايو 2021 11:12 ص
"مصر للطيران" تسير 49 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3118 راكبا مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 49 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 3118 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، نيويورك، ميلانو، دبى، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبى، برشلونة، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3118 راكبا.

 

وتلتزم مصر للطيران بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والحد من انتشار فيروس كورونا، فى جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات، حيث تطالب المسافرين بضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية من أحد المراكز الصحية المعتمدة فى مصر بحد أقصى خلال 72 ساعة قبل إقلاع الرحلة.

 


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