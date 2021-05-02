مصرع شاب وإصابة سائق فى حادث تصادم أمام قرية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقي شاب مصرعه فيما أصيب سائق فى حادث تصادم أمام قرية الجوسق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس العام بوصول" عبد الله السيد عبد الرازق السيد" 35 عاما مقيم قرية بيشة عامر مركز منيا القمح، جثة هامدة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أن الوفاة حدثت نتيجة وقوع حادث تصادم بين تروسيكل قيادة المتوفى وسيارة ميكروباص، أمام قرية الجوسق، دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن وفاة قائد التروسيكل، وإصابة قائد السيارة المكروباص إصابات متفرقة، وبالعرض على برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.