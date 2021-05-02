مصرع حداد سقطت عليه بوابة حديد خلال تركيبها في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف غموض مصرع حداد، بقرية عزبة هاشم التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة، فور وصوله مستشفى الهدى بمدينة نصر بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الهدى بمدينة نصر بالقاهرة، بوفاة حداد فور وصوله المستشفى وكان مصابا بكسر بالفقرات وتهتك بالحبل الشوكى ونزيف على الرئة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد سامى رئيس ، وبالفحص تبين إصابة "محمد ر" 45 سنة، حداد، مقيم بناحية عزبة هاشم دائرة المركز مصاب بكسر بالفقرات وتهتك بالحبل الشوكى ونزيف على الرئة.

وبسؤال شقيق المتوفى "محمود ر" 43 سنة، حداد، أقر أنه أثناء قيامه والمجنى عليه بتركيب بوابة حديد لأحد الزبائن سقطت البوابة على شقيقه وأدت إلى إصابته الواردة بتقرير المستشفى وتوفى فور وصوله المستشفى.

فيما صرح المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بدفن جثة المتوفى بعد انتهاء الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.