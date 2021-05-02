اليوم السابع
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: هدفنا تحقيق نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية

الأحد، 02 مايو 2021 08:11 م
مستشار الأمن القومي الأمريكي: هدفنا تحقيق نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية زعيم كوريا الشمالية
واشنطن )أ ش أ (

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 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن سياسة الولايات المتحدة "لا تهدف إلى العداء، ولكن تهدف إلى إيجاد حلول وتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل عن شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف سوليفان -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/- أنه وعلى الرغم من أن "من المستحيل التنبؤ بما ستفعله كوريا الشمالية"، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد للاستجابة إذا قامت بإطلاق صاروخ بعيد المدى.

وأشار سوليفان إلى أن اتباع نهج عملية متوازنة تجاه كوريا الشمالية يسهم في الحد من التحدي الذي يمثله برنامجها النووي، لافتا إلى أن الرد الأمريكي سيكون إبلاغ كوريا الشمالية بوضوح عن قلقها إزاء احتمال القيام باستفزازات وأعمال أخرى يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية "واقعية" إزاء كوريا الشمالية.

يشار إلى أن المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج متوقفة منذ فشلت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي.

 

 

 


الولايات المتحدة

كورويا الشمالية

واشنطن

ترامب

بايدن

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