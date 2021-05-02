اليوم السابع
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مدفعية الحشد الشعبى تقصف مواقع لـ"داعش" شمالى العراق

الأحد، 02 مايو 2021 09:00 ص
مدفعية الحشد الشعبى تقصف مواقع لـ"داعش" شمالى العراق الحشد الشعبى
وكالات

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مدفعية الحشد الشعبي تقصف مواقع لـ"داعش" شمالي العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "مدفعيتها ردت على قصف قام به فلول داعش على لواء المغاوير غرب قضاء طوزخورماتو في المحافظة".

وأضافت، أن "مصدر الهجوم على قوات الحشد الشعبي كان من الطرف الشمالي للمحافظة".

يذكر أن تنظيم "داعش" شن هجوما أمس السبت على نقطة تفتيش تابعة لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نوري حمه علي، السبت، مقتل ثلاثة عناصر من البيشمركة، بينهم ضابط، في هجوم الليلة الماضية.

 

 

 


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