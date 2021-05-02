اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع غلق الشواطئ والمتنزهات لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 07:18 م
محافظ كفر الشيخ يتابع غلق الشواطئ والمتنزهات لمواجهة فيروس كورونا جولة مدير الأمن
كفر الشيخ محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه تابع استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات، وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تابع أعمال غلق المصيف، بالتعاون بين العميد محمد عبدالقوي ، رئيس مدينة بلطيم، وعدد من القيادات الشرطية.
 
 
كما تفقد  اللواء خالد العزب ، مدير أمن كفر الشيخ، الحالة الأمنية بالمصيف رافقه خلال جولة العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، منع التجمعات ونزول الشواطئ بالتعاون مع شرطة المصيف، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة.

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