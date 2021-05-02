محافظ بورسعيد: نواصل غلق الشواطئ والحدائق وحملات مكثفة للتنفيذ

بورسعيد - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية و التنفيذية بمحافظة بورسعيد بدأت اليوم فى تنفيذ قرار إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، ومنع الازدحام والتكدس بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد .

وشدد المحافظ، على مواصلة الحملات المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ حملات مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على المقاهى والكافتيريات و فى المواصلات العامة .

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بعدم الازدحام و التجمعات خلال أعياد شم النسيم، وذلك حرصا على السلامة العامة للمواطنين ، مشددا على أهمية تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للخروج من هذه المرحلة بسلام ، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ التدابير الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات و الحرص على السلامة العامة خلال هذه المرحلة .