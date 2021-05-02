محافظ المنيا يتلقى لقاح كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل في موقع الصحة

المنيا - حسن عبد الغفار

تلقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام ، وذلك فى إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم. وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع ، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح ، وذلك من خلال الخط الساخن 15335 .

كما دعا المحافظ جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة لجهودهم المخلصة فى مواجهة الفيروس ، مؤكداً الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين .