محافظ المنيا يتلقى لقاح كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل في موقع الصحة

تلقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام ، وذلك فى إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم. وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع ، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح ، وذلك من خلال الخط الساخن 15335 .
كما دعا المحافظ جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة لجهودهم المخلصة فى مواجهة الفيروس ، مؤكداً الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة