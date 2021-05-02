محافظ المنوفية يفتتح دار الأمل لرعاية الأيتام وصرف 50 ألف جنيه دعم للمؤسسة

المنوفية - محمد فتحى

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، صرف 50 ألف جنيه كدعم مالى لدار الأمل لرعاية الأيتام وذوى الهمم التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية بشبين الكوم ، جاء ذلك خلال إفتتاحه اليوم للدار وحرصه وإهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق " حياة كريمة " وآمنة لهم ، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية ، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومدير مديرية التضامن الإجتماعى ، ورئيس حى غرب شبين الكوم ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية .

وتفقد المحافظ المقر الإدارى لدار الأمل وغرف العلاج الطبيعى، الورشة الفنية، غرفة الإشغالات اليدوية للأطفال، وغرفة تنمية المهارات، وكذا غرفة التخاطب وتعديل السلوك والمطعم الخاص بالدار، وقام المحافظ بدعم الدار بمواد غذائية ولحوم ، كما وجه بدعم حملة إفطار صائم بكميات اللازمة من المواد الغذائية والتى تنظمها الدار بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام ، حيث يتم إعداد 800 وجبة يومياً للقرى الأكثر احتياجاً.

والتقى المحافظ بعدد من الأطفال نزلاء الدار وقام بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على أبناء الدار المتفوقين رياضياً فى مجال السباحة على مستوى الجمهورية .

هذا وقد اطمأن المحافظ من القائمين على إدارة الدار على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التى يحتاج اليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم وحقهم فى الرعاية.

كما قدم المحافظ خالص التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعوده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات .

كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإفتتاح والتواجد مع هؤلاء الأطفال ، مؤكداً على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً فى توفير الدعم المادى والمعنوى من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الأسرة الواحدة ، لافتاً إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الإستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية .

وخلال تفقده لسكن الأطفال وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة لنقل طفل يعانى من تشوه فى العظام وغير قادر على الحركة الى أقرب مستشفى كما قرر تكفل المحافظة بعلاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة لإستكمال علاجه .

هذا وقد أكدت رئيس مجلس الإدارة أن جمعية الرحمة الخيرية المشهرة برقم 1089 لسنة 2004 أُنشئت على مساحة 175 م2 بتكلفة 4 مليون جنيه بالجهود الذاتية وتختص الجمعية بمساعدة الأسُر الفقيرة ومساعدة المرضى وكفالة الأيتام ، بالإضافة إلى نشاط رعاية الأطفال من ذوى الاحتياحات الخاصة ، مشيرةً أن الجمعية تقوم بالإشراف على دار الأمل بشبين الكوم لرعاية الأيتام من ذوى الإحتياجات الخاصة والتى تحتوى على 33 طفل ذكور من 8 سنوات وحتى 18 سنة ، بالاضافة إلى دار الأمل (2) بجوار موقف الشهداء بشبين الكوم وبها 22 طفل يتيم من سن 8 وحتى 18 سنة ، وكذا دار الرحمة بالبتانون وبها 20 طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة من سن 2 وحتى 8 سنوات .



تكريم الطلاب المتفوقين بالدار



محافظ المنوفية مع أحد الاطفال من ذوى الهمم



محافظ المنوفية مع أحد الأطفال من ذوى الهمم



محافظ المنوفية مع احد الاطفال



محافظ المنوفية مع الأطفال بدار الأيتام



محافظ المنوفية يتحدث لاحد الاطفال



محافظ المنوفية يتفقد ثلاجات المأكولات



محافظ المنوفية يفتتح دار الامل