محافظ القاهرة يقرر تشميع الكافيهات المخالفة لقرار منع الشيشة لمدة شهر

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، بتشميع عدد من الكافيهات، بمنطقة شيراتون بالنزهة، لمدة شهر، وذلك بعد عدم التزامها بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتداول الشيشة بها، بالمخالفة لقرارات الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وقاد محافظ القاهرة حملة مكبرة بشوارع النزهة، للرقابة على تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام الكافيهات والمقاهي بمنع تقديم الشيشة، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين .

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت والتى بدأ تطبيقها اعتبارًا من 17 إبريل الجارى ، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .