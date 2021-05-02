اليوم السابع
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محافظ الشرقية يقرر وقف 3 موظفين عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم فى أداء وظائفهم

الأحد، 02 مايو 2021 11:55 ص
محافظ الشرقية يقرر وقف 3 موظفين عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم فى أداء وظائفهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2611 لسنة 2021 بوقف رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، ومشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، ومشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتقصير فى العمل.

وأوضح محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأى إهمال أو تراخى فى العمل خلال الفترة الحالية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


محافظ الشرقية

ايقاف عاملين عن العمل

الاهمال والتقصير فى العمل

ايقاف رئيس قسم التنظيم والادارة عن العمل

مركز ومدينة الزقازيق

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