محافظ الشرقية يصدر قرارا بحركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بأبو كبير

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2631 لسنة 2021 بإعادة تنظيم العمل بين كل من فرج السيد عبده رئيس الوحدة المحلية القروية بهربيط للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالرحمانية، عبد الناصر إبراهيم شعبان القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بأولاد موسي للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالحصوة، عبد اللطيف جبر ابراهيم القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالحصوة للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص.

حازم عبد الفتاح الشرقاوي القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بهربيط، وأحمد عبد الرحمن منصور رئيس الوحدة المحلية القروية بالرحمانية للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية ببني عياض، وفوزية عبد الحميد محمود رئيسة الوحدة المحلية القروية ببني عياض للعمل بوظيفة رئيسة الوحدة المحلية القروية بأولاد موسي

عبير رفعت التهامي الدرجة الأولي التخصصية، تمويل ومحاسبه بمركز مدينه ابو كبير للقيام بتسيير اعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالرحمانية.

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف ابراهيم عبد العاطي إبراهيم من العمل بوظيفته الحالية سكرتير الوحدة المحلية القروية بالرحمانيه و عودته للعمل برئاسة المركز على وظيفة من ذات الدرجة و المجموعة النوعية.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام و لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري و للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخص.