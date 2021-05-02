محافظ الشرقية يستقبل رئيس قطاعات كهرباء الشرقية الجديد.. اعرف التفاصيل

الشرقية - فريق المحافظات

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، لتهنئته بمهام منصبه الجديد، وذلك بمكتبه بالديوان العام، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

واطّلع المحافظ على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ، وتمت الإشارة إلى أنه جارى تنفيذ عدد 13 مشروع ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه ، وذلك فى إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي .

أكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربى بكل مراكز ومدن المحافظة ، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم فى تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.