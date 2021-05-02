اليوم السابع
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محافظ البحيرة: إغلاق الحـدائق والمتنزهـات العامـة والشـواطئ فى شم النسيم

الأحد، 02 مايو 2021 02:12 م
محافظ البحيرة: إغلاق الحـدائق والمتنزهـات العامـة والشـواطئ فى شم النسيم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إغلاق كـافـة الحـدائق والمتنزهـات العامـة ومراكـز الشـباب والنـوادي العامـة والخاصـة والشـواطئ فى يوم شم النسيم ، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على وقـف المراكـب السياحية بالمـدن المطلـة علـى النيـل ومنـع التجمعات في الميادين المفتوحة .

وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرف عمليـات فرعيـة مـن الغرفـة المركزيـة بالمحافظـة بالوحـدات المحليـة والمـديريات والشـركات التابعـة لمتابعـة انتظـام العمـل، لافتا إلى ضرورة التـزام المـواطنين بـالإجراءات الاحترازيـة لمجابهـة فـيروس كورونـا المسـتجد وخاصـة ارتـداء الكمامـة الواقيـة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لهذه الإجراءات.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية للتأكـد مـن الالتـزام إجـراءات التباعـد الاجتمـاعي بالمقـاهي والكافتيريـات والكافيهـات والمطـاعم مع مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والاسماك المعروضة مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

 

 

 


شم النسيم

محافظ البحيرة

مواجهة فيروس كورونا

محافظة البحيرة

حملات رقابية بالبحيرة

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