محافظ الإسكندرية يرصد عدد من المخالفات في جولة مفاجئة مسائية بالعجمي.. صور

الإسكندرية _ جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة بنطاق حى العجمي، في ساعات متأخرة من الليل، وذلك لمتابعة مدي الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا، ومتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بيان صادر اليوم ،أن ذلك جاء بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسي، رئيس حى العجمي والجهات المعنية .

ورصد محافظ الإسكندرية، عدد من المخالفات بنطاق الحي، وأمر علي الفور رئيس الحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مشدداً أنه لا تهاون مع المقصر.

كما رصد المحافظ، مشكلة لتراكم القمامة أمام سوق الهانوفيل، حيث أمر مسئولي شركة النظافة برفع تراكمات القمامة فوراً، مشددا عليهم بضرورة تكثيف دوريات أعمال رفع القمامة علي مدار اليوم.

علي الصعيد ذاته، أكد الشريف علي استمرار الجولات المرورية المفاجئة علي مستوي أحياء المحافظة لمتابعة الإلتزام بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وكذا الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.



جانب من المخالفات خلال الحملة (1)



جانب من المخالفات خلال الحملة (2)



محافظ الإسكندرية خلال جولة ليلية مفاجئة (1)



محافظ الإسكندرية خلال جولة ليلية مفاجئة (2)



محافظ الإسكندرية خلال جولة ليلية مفاجئة (3)



محافظ الإسكندرية يتحدث مع المواطنين (1)