اليوم السابع
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محافظ أسيوط: حملات تعقيم للكنائس والمساجد والمنشآت العامة لمواجهة كورونا.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 11:10 ص
محافظ أسيوط: حملات تعقيم للكنائس والمساجد والمنشآت العامة لمواجهة كورونا.. صور رش وتطهير المراكز التكنولوجية بأسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملات التطهير والتعقيم المستمرة فى الشوارع والميادين والهيئات الحكومية والخدمية والمرافق الحيوية ودور العبادة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان سلامة المواطنين. 

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها لرش وتطهير وتعقيم الكنائس والمساجد ومحيطها وكافة المنشآت العامة ومواقف سيارات الأجرة ومحطات السكة الحديد ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى باستخدام المواد المطهرة بواسطة مواتير الرش وسيارات الرش التابعة للوحدات المحلية ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة، مؤكدًا على استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة فى إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة خطر فيروس كورونا. 

وشهدت مراكز ساحل سليم والقوصية والغنايم وحى شرق وغرب مدينة أسيوط عددا من حملات التعقيم تحت إشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم وأيمن محروس رئيس حى شق ومحمد بشير رئيس حى غرب شملت رش وتطهير محيط الكنائس والمساجد وماكينات الصرافة ومحيط البنوك ومقرات الوحدات المحلية ومراكز خدمات المواطنين ومكاتب البريد ومحيط المستشفيات ومكاتب التضامن الاجتماعى ، كما شملت عمليات التعقيم والتطهير الشوارع والميادين وواجهات المحال التجارية ومداخل المنازل وأماكن الأسواق ومناطق رفع القمامة كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، بالإضافة إلى نشر الملصقات والرسائل التوعوية التثقيفية بالمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم التى توعى المواطنين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة الجميع. 

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم، معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر". 

 

رش الشوارع والاحياء بأسيوط
رش الشوارع والاحياء بأسيوط

 

رش المنازل من الخارج
رش المنازل من الخارج

 

رش وتطهير الشوارع والمحلات
رش وتطهير الشوارع والمحلات

 

رش وتطهير المدارس
رش وتطهير المدارس

 

رش وتطهير المنشأت
رش وتطهير المنشأت

 

 


اسيوط

محافظ اسيوط

تطهير وتعقيم الشوارع

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فيروس كورونا

الاجراءات الاحترازية

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