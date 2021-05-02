محافظ أسيوط: إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات منعاً للتجمعات للوقاية من كورونا

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة خلال إجازة شم النسيم تجنبًا لخروج المواطنين والتجمعات وخطورة ذلك فى زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ومراقبة إغلاق الحدائق والمتنزهات ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية بالإضافة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية والتعامل بحزم مع أى مخالفات سواء عدم ارتداء الكمامة خاصة فى وسائل المواصلات أو تقديم "الشيشة" وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فضلا عن استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمختلف الشوارع والمنشآت العامة والأماكن الحيوية مؤكدًا أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو العمل على الحد من انتشار الإصابات.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بتوخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا ومنع التجمعات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة للفيروس معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة ، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".