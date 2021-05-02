محافظ أسوان: إنشاء أكبر مركز إقليمى للخدمات البريدية بالصعيد

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد الهيئة العامة للبريد، برئاسة الدكتور نهاد زكريا مساعد رئيس الهيئة للشئون الهندسية، من أجل إنشاء أكبر مركز إقليمى للبريد على مستوى الصعيد.

وتناول الإجتماع البدء فى إنشاء المبنى الجديد لهيئة البريد على مساحة 1300 م2 بكورنيش النيل، لمضاعفة الخدمات البريدية من 17 إلى 30 شباك تنفيذاً لسياسة الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال التطوير الشامل للمنظومة الإلكترونية والمدفوعات .

قال نهاد زكريا، إن المركز الإقليمى للخدمات البريدية يأتى ضمن خطة الهيئة للتطوير الشامل لـ 4 ألاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية سواء فى البنية التحتية أو الخدمات البريدية لتقديمها لحوالى 23 مليون مواطن من العملاء المباشرين للبريد حيث تم إنهاء ألفين مكتب منهم حتى الآن، مؤكداً على أن المركز الإقليمى للبريد بأسوان سيعتبر الأول على مستوى الصعيد كما أنه يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.

ومن جانبه، طالب اللواء أشرف عطية، بضرورة أن يتضمن المبنى الجديد جراجات لتقليل التكدس المرورى فى هذه المنطقة الواقعة على الكورنيش مباشرة طبقاً لكثافة السيارات وحجم التكدس أثناء أوقات الذروة وذلك فى إطار نهج المحافظة لإنشاء المزيد من الجراجات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه، فى الوقت نفسه أن يراعى فى التصميمات أن تكون نابعة من الهوية البصرية والطراز المعمارى الأسوانى الأصيل ، بالإضافة إلى تركيب مظلات ومقاعد إنتظار إضافية للمواطنين المترددين على الموقع البديل والذى سيكون بمبنى البوستة القديمة فى بداية الشارع الجديد بإجمالى 25 شباك وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع التزاحم والتجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا.

كما شهد الإجتماع الترتيب لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان والهيئة العامة للبريد لتنفيذ مشروعات إستثمارية مشتركة تتواكب مع الفرص الإستثمارية التى طرحتها المحافظة ضمن الخريطة الإستثمارية الجديدة من أجل الإستغلال الأمثل للمزايا النسبية التى تتمتع بها أسوان.