محافظة قنا: إنارة طريق "قنا قفط".. استجابة لشكوى مواطن نشرها على الفيس بوك

قنا - صابر سعيد

أعلن ديوان عام محافظة قنا ، اليوم الأحد ، إنه فى إطار التفاعل والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات المختصة لحلها فى أسرع وقت ممكن ، استجاب مجلس مدينة قفط لشكوى مواطن بعدم إنارة طريق "قفط - قنا".



وأوضحت المحافظة، أنه تم رصد شكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن عدم إنارة طريق "قنا - فقط" من نجع العروبة لمدخل قرية القلعة بقفط.

وأشارت إلى أنه، تم التواصل مع الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قفط ، والتى تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لكشافات وأسلاك الكهرباء لإنارة الطريق المذكور بالشكوى.



وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة لإعدام لـ 400 شيشة جرى مصادرتها فى حملة على الكافيهات والمقاهى وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

حضر الحملة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، والمهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وجمال محمد، رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة عدد من الشيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكافتيريات لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه شدد أشرف أنور، رئيس المدينة على الجميع بضرورة الالتزام وتكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهى ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهى والكافيهات مرة أخرى، بناءاً على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة وضبط أى مخالفة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.