اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة قنا: إنارة طريق "قنا قفط".. استجابة لشكوى مواطن نشرها على الفيس بوك

الأحد، 02 مايو 2021 02:26 م
محافظة قنا: إنارة طريق "قنا قفط".. استجابة لشكوى مواطن نشرها على الفيس بوك إنارة طريق قنا قفط
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ديوان عام محافظة قنا ، اليوم الأحد ، إنه فى إطار التفاعل والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات المختصة لحلها فى أسرع وقت ممكن ، استجاب مجلس مدينة قفط لشكوى مواطن بعدم إنارة طريق "قفط - قنا".


وأوضحت المحافظة، أنه تم رصد شكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن عدم إنارة طريق "قنا - فقط" من نجع العروبة لمدخل قرية القلعة بقفط.

وأشارت إلى أنه، تم التواصل مع الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قفط ، والتى تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لكشافات وأسلاك الكهرباء لإنارة الطريق المذكور بالشكوى.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة لإعدام لـ 400 شيشة جرى مصادرتها فى حملة على الكافيهات والمقاهى وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

حضر الحملة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، والمهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وجمال محمد، رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات.

 أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة عدد من الشيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكافتيريات لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه شدد أشرف أنور، رئيس المدينة على الجميع بضرورة الالتزام وتكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهى ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهى والكافيهات مرة أخرى، بناءاً على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة وضبط أى مخالفة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

 


شكوى مواطن

محافظة قنا

انارة طريق قنا قفط

مركز قفط

قنا

طريق قنا قفط

غلق كافيهات مخالفة

الاجراءات الاحترازية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يأمر بصيانة أعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بمنيا القمح

الخميس، 29 أبريل 2021 10:57 ص

جهاز تعمير سيناء يتألق فى تنفيذ المشروعات الخدمية على أرض الفيروز.. تطوير العريش على 3 مراحل بتكلفة 150 مليون جنيه.. مشروعات إنارة للطريق الدولى "العريش- القنطرة".. ورفع كفاءة قرية الروضة بـ118 مليونا.. صور

الأحد، 25 أبريل 2021 05:00 م

أهالى قرية اللطايفة فى الدقهلية يطالبون بإنارة طريق المقابر.. والمحافظ يرد

الثلاثاء، 30 مارس 2021 06:00 م

إصابة 3 أشخاص فى اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بطريق للمطار بالغردقة

السبت، 13 مارس 2021 07:44 م

قرية سعود فى الشرقية على موعد مع "حياة كريمة".. إنشاء مجمع خدمات من 5 طوابق ووحدة بيطرية ورصف وإنارة الطرق وتجديد شبكة المياه وتطوير مركز الشباب.. والأهالى: إنجاز غير مسبوق والمبادرة الرئاسية تنهض بالريف المصرى

السبت، 06 مارس 2021 07:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة