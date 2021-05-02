محافظة دمياط تعلن نجاح زراعات الزيتون عن طريق الرى بالتنقيط.. صور

دمياط معتز الشربينى

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفنى بالمديرية والمهندس محمد شرف، رئيس الشئون الزراعية بالمديرية والمهندس إبراهيم المنزلاوي، مدير شئون التعاون الزراعى والمهندس رضا البياع، مدير إدارة الأراضى والمياه والبيئة بالمديرية بالمرور على زراعات الزيتون القائمة على نظم الرى الحديث.

وأكد وكيل زراعة دمياط على وجود توجه ملحوظ من قبل المزارعين لهذا الشأن ناتج عن التحركات التوعوية المتبعة بنطاق المحافظة فور توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بملف الرى واتباع سياسات ترشيد استهلاك المياه فى الأنشطة الزراعية مع تعظيم قيم الإنتاج الزراعى حيث وصلت المساحات التى تم تطوير نظم الرى بها إلى مساحة 6001 فدان تقريبا لعدد 3556 مزارعا، وذلك بالإضافة إلى استقبال عدد 135 طلب تحويل لنظم الرى الحديث بمساحة 726 فدانا تقريبا.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.



