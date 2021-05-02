ماليزيا تعلن رصد أول إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية فى ماليزيا، عن رصد أول إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أكد أن الحكومة تدرس تشديد تقييد الحركة لا سيما في الولايات الماليزية التي ارتفعت فيها حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد.

وأفاد ياسين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية امس السبت بأن ذلك يأتي لضمان فعالية إجراءات التشغيل الموحدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يتزايد عدد حالات الإصابة بها محلياً ودولياً في الوقت الراهن.

وأوضح أن الحكومة قد استخدمت نظام إنذار مبكرا وهو "نظام تحديد النقاط الساخنة للمشاركة الديناميكية" لغرض تحديد مناطق أو محلات تجارية تساهم احتمالياً في انتشار كوفيد-19.