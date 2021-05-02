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ماليزيا تدرس تشديد تقييد الحركة فى عدة ولايات بسبب كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 06:00 ص
ماليزيا تدرس تشديد تقييد الحركة فى عدة ولايات بسبب كورونا كورونا
كتب : أحمد علوى

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أكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين أن الحكومة تدرس تشديد تقييد الحركة لا سيما في الولايات الماليزية التي ارتفعت فيها حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد.
 
وأفاد ياسين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية امس السبت بأن ذلك يأتي لضمان فعالية إجراءات التشغيل الموحدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يتزايد عدد حالات الإصابة بها محلياً ودولياً في الوقت الراهن.
 
وأوضح أن الحكومة قد استخدمت نظام إنذار مبكرا وهو "نظام تحديد النقاط الساخنة للمشاركة الديناميكية" لغرض تحديد مناطق أو محلات تجارية تساهم احتمالياً في انتشار كوفيد-19.
 

ماليزيا

كورونا فى ماليزيا

اخبار العالم

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