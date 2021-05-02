كورنيش مطروح متنفس الأهالى والزائرين للتنزه فى رمضان.. فيديو وصور

مطروح - حسن مشالى

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من كورنيش وشاطئ مطروح العام، رصد انتشار عدد من المواطنين يقضون فترة العصاري للتسلية وقت الصيام وتمضية وقت ممتع حتى حلول موعد الإفطار، بالتزامن مع تطبيق قرار غلق الشواطئ ومنع التجمعات، بالتزامن مع أعياد الربيع، واحتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

ويستمتع المواطنون من أهالي مطروح وزوارها، خلال فترة ما قبل الإفطار من خلال تأمل البحر وجمال وسحر الشواطئ التي تقع على خليج مطروح إضافة إلى هواة صيد الأسماك والتمشية، في ظل أجواء ربيعية واستقرار حالة الطقس واعتداله، ولجأ بعض الشباب للسباحة والاستمتاع بالمياه الصافية التى تتميز بها شواطئ مطروح.

وتشهد أوقات العصاري خلال شهر رمضان المبارك، إقبالا كبيراً من أهالي وزوار مطروح، لتسلية أوقات صيامهم، بالتنزه على الكورنيش والاستمتاع بالطبيعة الخلابة للبحر والشواطئ.

ورصدت عدسة اليوم السابع، من على أحد ألسنة حماية الشواطئ التي تم تجهيزها لتكون ممشى ومكان للتنزه داخل البحر، جمال الشواطئ الواقعة على خليج مطروح، بالتزامن مع الأعمال التي تنفذها محافظة مطروح، خلال الفترة الحالية، لتطوير الشواطئ ورفع كفاءة الخدمات، وتنظيف رمال الشواطئ وتسويتها استعدادا لموسم الصيف السياحي، لاستقبال المصطافين لاستمتاع بجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين.

وينظم أصحاب اليخوت والقوارب الكبيرة، رحلات بحرية لمجموعات من الشباب والأسر، من هواة الإبحار قبالة شواطئ مرسى مطروح، والاستماع بمشاهدتها من داخل البحر، إلى جانب الطبيعة الخلابة ونقاء وجمال مياه البحر.

ويوجد في مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المعروفة والشهيرة، مثل شواطئ الغرام وكليوباترا وروميل والليدو والأليزية ومطروح العام والنخيل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة وغيرها.

كما أن هناك شواطئ تتميز عن غيرها بصفات فريدة، حيث إنها ما زالت بكر ولا يعرفها معظم المصطافين، لبعدها نسبياً عن المناطق السكنية والشواطئ الشهيرة، لذلك تمتاز بالهدوء ونقاء الرمال البيضاء، ونقاء المياه وشفافيتها العالية التي تعكس الرمال البيضاء في قاع البحر.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، التطويرات الجديدة، التي ستفاجئ المصطافين وعشاق مطروح، من بينها ألسنة حماية الشواطئ، التي تم تحويلها إلى مماشي وسيتم استغلالها خلال المصيف لتكون مكانا للتنزه والترفيه والتقاط الصور المميزة، من داخل البحر، والاستمتاع بالمشهد البانورامي لمدينة مرسى مطروح من داخل البحر.



تنزه اهالي وزوار مطروح في ايام رمضان على البحر



تنظيم رحلات بحرية باليخوت للتسلية وقت الصيام



شاطئ مطروح العام في عصاري رمضان



قصاء ساعات عصاري رمضان على كورنيش مطروح