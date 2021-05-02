كنت ضابطا.. أجنبي يهرب الهيروين داخل أمعائه ويسقط في فندق بالقاهرة (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

في الحلقة العشرين من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يتحدث اللواء حسين والي، مساعد وزير الداخلية السابق، عن ضبط أحد العناصر الإجرامية الأجنبية، في قضية جلب مواد مخدرة من الخارج، لترويجها بين تجار الجملة في مصر.

وقال والي إن تلك القضية كانت خلال عمله بإدارة مكافحة المخدرات، ووردت إليه معلومات أن المتهم كان يخفي الهيروين داخل أمعائه بطريق احترافية، ويستغل تلك الطريقة في المرور من الأجهزة الأمنية بالمطار دون اكتشاف أمره، حتى تمكن والي من الإيقاع به والقبض عليه، بعدما أوهمه أنه مالك معرض سيارات، ويرغب في شراء الهيروين الذي بحوزته، وأعد له كمينا وضبطه متلبسا بحوزته كمية كبيرة من الهيروين.