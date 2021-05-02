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كنائس الأقصر تحتفل بعيد القيامة المجيد دون حضور شعبي بسبب كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 12:44 ص
كنائس الأقصر تحتفل بعيد القيامة المجيد دون حضور شعبي بسبب كورونا القداس
الأقصر - أحمد مرعى

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انطلقت بمحافظة الأقصر، مساء أمس السبت، فعاليات قداس "عيد القيامة المجيد" فى كنائس وأديرة المحافظة، بمشاركة محدودة من أباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وسط تشديدات أمنية مكثفة ووضع حواجز أمنية بمحيط الكنائس والأديرة بمختلف مدن الأقصر، مع تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
وبدأ الشمامسة، فى التوافد على الكنائس لحضور قداس عيد القيامة المجيد، وبدأ خورس الكنيسة فى ترتيل الترانيم وصلوات التسبحة استعداداً لبدء صلوات قداس العيد، بحضور القساوسة والكهنة.
 
وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال باليلة العيد.
 
وكانت إيبارشية إسنا وأرمنت، قد منعت الحضور الشعبي في الكنائس، وقصرتها على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فقط، وذلك منعاً لأنتشار فيروس كورونا، بعدما تزايدت أعداد المصابين داخل المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية ضمن الموجة الثالثة من الفيروس.
 
 

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