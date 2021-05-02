غلق حديقة "الكفراوى" بالعاشر من رمضان باحتفالات شم النسيم لمنع انتشار كورونا

الشرقية – فتحية الديب

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المهندس أحمد عمران، رئيس المدينة، غلق حديقة " الكفراوي" بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا.

وقال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر، للتواجد بمحيط المسطحات الخضراء لمنع أى تجمعات داخلها، حفاظا على صحة المواطنين.

وأهاب جهاز مدينة العاشر من رمضان، بجموع المواطنين، بعدم التواجد خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم بالحدائق العامة والأماكن المفتوحة، منعًا للتجمعات، وسط تأكيدات على أن الجهات الأمنية ستكون متواجدة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة مع المخالفين.